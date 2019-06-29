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Kapusuzoğlu, kültürümüzü anlattı

YOZGAT Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte Eğitimci Araştırmacı Yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu öğretmenlere hitap etti.

Kapusuzoğlu, kültürümüzü anlattı

YOZGAT Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte Eğitimci Araştırmacı Yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu öğretmenlere hitap etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Kapusuzoğlu, kültürümüzü anlattı

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, okul öğretmenlerine Ertuğrul Kapusuzoğlu tarafından konferans verildi. Ertuğrul Kapusuzoğlu, öğretmenlere Yozgat mahalli kültürü, derlemenin önemi, sanatın bütün dallarında mahalli kültürün değerlendirilmesi ve Yozgat’ın kültürel zenginliği hakkında bilgiler aktardı. Kapusuzoğlu, bugüne kadar çekilen Yozgat filmleri ve nükte edebiyatımızdan örnekler sunarken Yozgat nükteleri, Türkçe ve Türkçenin önemi hakkında da katılımcılara bilgiler sundu. Programda Müzik Öğretmeni Çağrı Çınarer ve Tarih Öğretmeni Murat Akyol tarafından konuklara türküler seslendirildi. Okul Müdürü Bekir Hazer günün anısına Kapusuzoğlu’na hediye ve çiçek takdiminde bulundu.

 

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