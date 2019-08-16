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KAFKAS ŞENLİĞİ

Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Kafkas Şenliği’ etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

KAFKAS ŞENLİĞİ

Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Kafkas Şenliği’ etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
KAFKAS ŞENLİĞİ

Poyrazlı Köyü mesire alanında düzenlenen geleneksel Kafkas Şenliği’ne Yozgat Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan şenlik öncesi kurulan kazanlarda kavurmalar pişirildi. Çerkezlerin yöresel yemeklerinden olan ve kahvaltıların kraliçesi olarak bilinen velibah ve fitgun, köyün gençleri tarafından evlerden toplanarak şenliğe katılan misafirlere ikram edildi. Genci, yaşlısı yüzlerce Çerkez vatandaş düzenlenen şenlikte adet ve geleneklerini devam ettirmenin, gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadı. 

Anahtar Kelimeler:
BoğazlıyanPoyrazlı
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