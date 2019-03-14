İlbaş sergi açtı

Daha önce yazar kimliğiyle okuyuculara kitaplarını sunan Talip İlbaş, bu kez el emeği eserlerini düzenlenen sergiyle Yozgat halkına takdim etti.

Yozgat Ceza İnfaz Kurumunda katıldığı kurslar sayesinde meslek sahibi olarak tahliye edilen Talip İlbaş (33), Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün desteği ile yaptığı çalışmalardan sergi açtı.

Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen serginin açılışını Vali Kadir Çakır, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İş adamı Bilal Şahin yaptı.

Açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Uçak, eski hükümlülerden Talip İlbaş'ın yaptığı eserlerini sergileyerek Yozgat halkının beğenisine sunduklarını söyledi.

Eski hükümlü İlbaş'ın 2004 yılında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle 14 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra 2018 yılında Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak tahliye olduğunu anlatan Uçak,

"Şuan kendisi Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde genç kardeşlerimize kurs vermek suretiyle bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmaktadır. Ceza infaz kurumunda meslek edindirme kurslarımıza katılarak kendisini geliştirmiştir. Bugün burada sergilenen çok sayıda eseri ortaya koymuştur, 'sürmelim' adlı şiir kitabı 'beş dakika' isimli bir roman kaleme alarak yayınlamıştır” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uçak, İlbaş’ın ortaokulu mezunu olarak girdiği ceza infaz kurumundan üniversite mezunu meslek sahibi bir sanatkar olarak tahliye olduğunu da vurgulayarak, “Biz de Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Talip İlbaş'ın hayat hikayesinin şuan ceza infaz kurumlarında binlerce mahkum kardeşimize örnek olabileceğini düşünerek sergi düzenledik. Sergide hat sanatı, ebru, çini, bakır işleme, yakma, gibi eserler bulunuyor” şeklinde konuştu.

Eski hükümlü Talip İlbaş da Yozgat Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu süre içerisinde birçok eğitim faaliyetlerine ve kurslara katıldığını aktardı.

Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları bölümünü, Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdiğini vurgulayan İlbaş, "Ceza infaz kurumunda bulunduğum sürede hayata hiçbir zaman küsmedim. Oradaki eğitimciler bize çok büyük destekler verdiler. 2018 yılında denetimli serbestlikle tahliye edildim. Sorgun Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak göreve başladım. Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Koruma Kurulunun destekleriyle bu sergimi açtım, çok mutluyum." diye konuştu.

