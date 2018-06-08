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HERKESiN KLiBi OLDU

TÜRKİYE’nin ünlü ve sevilen seslerinden Mümin Sarıkaya ikinci albümünün klibinde tüm Yozgatlı hemşerilerine yer verdi.

HERKESiN KLiBi OLDU

TÜRKİYE’nin ünlü ve sevilen seslerinden Mümin Sarıkaya ikinci albümünün klibinde tüm Yozgatlı hemşerilerine yer verdi.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
780 Okunma
HERKESiN KLiBi OLDU

Yozgatlı sevilen sanatçı Mümin Sarıkaya, ikinci albümünün ikinci klibini Yozgat’ta çekti. Klipte isteyen tüm Yozgatlı vatandaşlar sahne aldı. Oyun havası tarzında olan ‘Ben Seni Öpsem’ adlı şarkının klip çekimlerinin ikinci durağı, önceki akşam Aynalı Kahve oldu. Aynalı Kahve’de iftar sonrası başlayan klip çekimlerine çok sayıda Yozgatlı vatandaş da katılım gösterdi. Mümin Sarıkaya’nın klip çekimlerini, Türkiye’nin ünlü yönetmenlerinden Kemal Başbuğ üstlendi. Klipte yer almak isteyen tüm Yozgatlılar müzik eşliğinde saatlerce Sarıkaya’nın şarkısı eşliğinde oyun oynadı. Klip çalışmasına Aynalı Kahve’den doğal ve içten görüntüler yansıdı. Mümin Sarıkaya, albümde ve klipte emeği geçen Dokuz Sekiz Müzik ailesine, ünlü yönetmen Kemal Başbuğ’a ve çekimlere katılan tüm Yozgatlı hemşerilerine yürekten teşekkür ettiğini bildirdi. Klip çalışmasının değişik mekanlarda yapılacak çekimlerle sonlanacağı ve kısa sürede yayına gireceği belirtildi.
Haber: Mustafa TEKER

Yorumlar

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GurbetteBirYozgatlı 2018-06-08 10:27:13

Çok isterdim orada olupta böyle başarılı bir insan için hemşerilerimle elele olmayı

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