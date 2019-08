HEMŞERiLERiNi BÜYÜLEDİ

Hayat hikayesi roman olabilecek kadar enteresan olan Metin Yazır, Beyza Saray’da Bill Clinton’un önünde tango yapan bir isim. Amacı tango sevgisini, dansını, müziğini yaymak, öne bir adım atmak isteyen, mutluluğu, sağlığı arayan, sosyal, kişisel, kültürel engelleri kırma vizyonu taşıyan kişiler için bunu eşsiz bir sanat haline getirmek olarak özetleyen Yazır, bir hobi olmanın ötesinde, tangoyu bir yaşama yolu, kendine, partnerine ve herkese saygılı olma yolu olarak görüyor. Çayıralan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bal ve Kültür Festivali’ etkinliklerine katılan Türkiye’nin tango üstadı Metin Yazır, hemşerileriyle kucaklaştı, yakınlarıyla hasret giderip, büyüklerin ellerinden, küçüklerin yanaklarından öptü. Sempatik, doğal yapısı ile çocukla çocuk, büyükle büyük olmayı yeğleyen, halkın arasından çıkmayan Çayıralanlı Metin Yazır'ın yaşamöyküsünün film yapılıp, Türkiye'nin her köşesindeki analara, babalara, çocuklara, öğretmenlere, öğrencilere ders niyetine izlettirmesi gerektiği birkaç kez yazıldı, çizildi.

ÇAYIRALAN’DAN BEYAZ SARAY’A

Çayıralan ilçesinde 1969 yılında dünyaya gelen Metin Yazır, yaşam öyküsünü, bir röportajında özetlerken, ‘Eskiden bizim oraya ‘Küçük Moskova’ derlerdi. Ben 3 haftalıkken ailece Almanya'ya gitmişiz, 13 yaşına kadar Münih'te kaldım. Polis tarafından evden alınıp yurda yerleştirildim. Orada çocukluğumun en güzel yıllarını geçirdim. Ailemle birlikte geldiğim Türkiye’de bir kahvede ayakçılığa başladım. Sonra garson oldum, onu çobanlık, garsonluk, çatı ustalığı, fırıncılık izledi. Bir yolunu bulup yine Münih’e gittim. O zamanlar en büyük rüyam, kör topal bir Alman kadınla evlenip, Almanya'ya yerleşmekti. Düşün ki, şu anda Beyaz Saray'da gösteri organize etmiş, Başkan Clinton'la defalarca sohbet etmiş, davetlerine katılmış biri olarak karşınızdayım, işte hayat’ ifadelerini kullandı. Almanlarla diyalog kurmak amacıyla dans öğrenmeye başladığını da aynı röportajında aktaran Metin Yazır, ‘Hayatında müzik, dans bilmeyen biri olmama rağmen, 14 günde 66 tango figürü öğrenip hepsini ustalıkla uyguladım. Büyük usta Gustavo Naveira'dan dersler aldım, çok çalıştım, Arjantin dahil dünyanın her yerinde dans ettim, alkışlandım’ diye konuştu.

HEMŞERİMİZ METİN YAZIR

Hemşerimiz Metin Yazır, Al Pacino’nun başrolünü oynadığı ‘Kadın Kokusu’ filmindeki tango sahnesini izledikten sonra Arjantin tangoya yöneliyor. Almanya’da Arjantin tango eğitimi aldı. Kısa sürede 66 figür öğrendi. Almanya’da tango eğitmenliği yaptı. Dünyaca tanınmış Arjantin tango eğitmenleri arasında yer alıyor. Ağustos 1997’den bu yana Türkiye’de tango eğitimi veriyor. Halen İstanbul, Vancouver, Münih, Berlin, New York, Washington, Boston, San Diego’da da düzenli dersler veriyor. Pek çok şehirde workshop düzenleyip, tango festivallerine konuk eğitmen olarak katılıyor. Doğup, büyüdüğü Çayıralan ilçesinde de hemşerilerine tango yaptı, hem de down sendromlu kuzenler Özge ve Caner Ekin ile birlikte.