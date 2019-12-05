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Güzel sanatları gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, okul ziyaretleri kapsamında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ve Şehitler Fen Lisesini ziyaret etti.

Güzel sanatları gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, okul ziyaretleri kapsamında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ve Şehitler Fen Lisesini ziyaret etti.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Güzel sanatları gezdi

Ziyaretine Güzel Sanatlar Lisesinden başlayan Vali Çakır, müzik, resim ve heykel uygulama sınıflarını dolaşarak öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi. Yapılan çalışmaları oldukça beğenen Vali Çakır, her alanda yetenekli insanlara ihtiyaç olduğunu söyleyerek öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi. Daha sonra Şehitler Fen Lisesine geçen Vali Çakır, öğrencilerin derslerine katıldı. Öğrencilerin şimdiden kendilerini bir yol haritası çizmelerini isteyen Vali Çakır, “Hepiniz pırıl pırıl, zeki çocuklarsınız. Derslerinize özen gösterin. Okulunuzun ve bu günlerinizin kıymetini bilin. Şimdiden kendinize bir hedef belirleyin ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarınızı sürdürün. Ben inanıyorum ki hepiniz istediğiniz üniversite ve bölümü kazanacak kapasitedesiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi. Vali Çakır, daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.  

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Güzel Sanatları Gezdi
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