Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

FUARI SALLADIK

YOZGAT Valiliği tarafından, İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açtığı stant ilgi odağı olmaya devam ediyor.

FUARI SALLADIK

YOZGAT Valiliği tarafından, İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açtığı stant ilgi odağı olmaya devam ediyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
22 Okunma
FUARI SALLADIK

Yarın tamamlanacak olan fuarın ilk iki gününde İstanbul’da yaşayan Yozgatlıların yoğun ilgisini çeken Yozgat standı, yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Yozgat Valiliği öncülüğünde, geniş bir stant alanında tanıtım yapılıyor. Dünyanın en önemli 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul edilen, EMİTT Fuarı’nda Yozgat’ın turizm zenginlikleri, sosyal ve kültürel güzellikleri ile jeotermal kaynakları öne çıkartılıyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bu tür organizasyonların bir ilin tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çekti. Yozgat’ın da tanıtıma ihtiyacının bulunduğunun altını çizen Vali Yurtnaç, Yozgat stantlarına vatandaşlardan yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Fuarın dünyanın en önemli 5 turizm etkinliğinden birisi olarak kabul edildiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, ‘Oldukça kapsamlı bir fuar. Yüzlerce yatırımcı ve on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bizimde ilimizi en güzel şekilde tanıttığımız fuarda vatandaşların oldukça yoğun ilgisi ile karşılaştık’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yeni albüm hazır
Yeni albüm hazır
KÖY ODALARI’NI ULUSAL SAHiPLENDi
KÖY ODALARI’NI ULUSAL SAHiPLENDi
Köy odası geleneği
Köy odası geleneği
Sanatçılar unutulmadı
Sanatçılar unutulmadı
Önce düşün, Gül Biraz
Önce düşün, Gül Biraz
YEŞiLÇAM’A ÖZEL!
YEŞiLÇAM’A ÖZEL!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim