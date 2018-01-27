FUARI SALLADIK

Yarın tamamlanacak olan fuarın ilk iki gününde İstanbul’da yaşayan Yozgatlıların yoğun ilgisini çeken Yozgat standı, yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Yozgat Valiliği öncülüğünde, geniş bir stant alanında tanıtım yapılıyor. Dünyanın en önemli 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul edilen, EMİTT Fuarı’nda Yozgat’ın turizm zenginlikleri, sosyal ve kültürel güzellikleri ile jeotermal kaynakları öne çıkartılıyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bu tür organizasyonların bir ilin tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çekti. Yozgat’ın da tanıtıma ihtiyacının bulunduğunun altını çizen Vali Yurtnaç, Yozgat stantlarına vatandaşlardan yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Fuarın dünyanın en önemli 5 turizm etkinliğinden birisi olarak kabul edildiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, ‘Oldukça kapsamlı bir fuar. Yüzlerce yatırımcı ve on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bizimde ilimizi en güzel şekilde tanıttığımız fuarda vatandaşların oldukça yoğun ilgisi ile karşılaştık’ diye konuştu.