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Fotoğraflarla tanıtıldı

ÇEKEREK Kaymakamlığı, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Galip Akın öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma çalışmalarında çekilen fotoğrafları önce İstanbul’daki tanıtım etkinliklerinde, son olarak da Yozgat Novada Alışveriş Merkezinde sergiledi.

Fotoğraflarla tanıtıldı

ÇEKEREK Kaymakamlığı, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Galip Akın öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma çalışmalarında çekilen fotoğrafları önce İstanbul’daki tanıtım etkinliklerinde, son olarak da Yozgat Novada Alışveriş Merkezinde sergiledi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Fotoğraflarla tanıtıldı

Prof. Dr. Akın, Çekerek ilçesinin doğal ve tarihi güzelliklerinin, özelliklerinin bulunduğunu, bunların turizme kazandırılması için tanıtılması gerektiğine dikkat çekti. Bu amaçla yaptıkları alan taramasında ilçede bulunan tarihi ve turistik alanları fotoğrafladıklarını vurgulayan Akın, bu fotoğraflarla Kaymakamlığın tanıtım çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti. NOVADA Alışveriş Merkezi’nde açılan fotoğraf sergisi ilgi gördü. 

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