Fotoğraflarla tanıtıldı

Prof. Dr. Akın, Çekerek ilçesinin doğal ve tarihi güzelliklerinin, özelliklerinin bulunduğunu, bunların turizme kazandırılması için tanıtılması gerektiğine dikkat çekti. Bu amaçla yaptıkları alan taramasında ilçede bulunan tarihi ve turistik alanları fotoğrafladıklarını vurgulayan Akın, bu fotoğraflarla Kaymakamlığın tanıtım çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti. NOVADA Alışveriş Merkezi’nde açılan fotoğraf sergisi ilgi gördü.