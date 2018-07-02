FESTiVALLE COŞTULAR

Aydıncık Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen festival etkinlikleri Cuma günü başladı, Pazar günü sona erdi. THM Sanatçısı Mihriban Türkmen, THM Sanatçısı Sakine Fidan Kurban konser verdi. Şairlerin şiir dinletisi ilgiyle takip edildi. Muhteşem doğa manzarası eşliğinde Gezibel'de yürüyüş yapıldı. Doğal güzellikler eşliğinde piknik yapıldı. Etkinlikler Kanyon gezisi ile tamamlanırken, Belediye tarafından hizmete sunulan Kültür Evi’nde ilçede işlenen doğal taşlardan yapılan takı tasarım ürünleri, el sanatları eserleri alıcılar için satışa sunuldu, Kültür Evi’nde yöresel bazlama çeşitleri yapılıp, ikram edildi.