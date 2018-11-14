Eşlik etti, sazı kaptı

Mustafa Koç sahnede şarkı ve türküler seslendirirken, minik öğrencilerden Duha Bağcı, boyundan büyük bağlama ile sahneye davet edildi. İki sandalye yan yana konuldu, ikisine birlikte oturan geleceğin saz sanatçısı Duha Bağcı, sandalyenin birisinden sazına destek alıp, Mustafa Koç’un söylediği türkülere eşlik etti. Sanatçı Mustafa Koç, kendisiyle birlikte sahne alıp, saz çalarak eşlik eden Duha Bağcı isimli çocuğa, konser sonunda sazını hediye etti.
14 Kasım 2018 Çarşamba 07:43
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