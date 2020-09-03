En çok satanlar arasında

Saygı Öztürk’ün ‘Alaattin Çakıcı - Siyasette Bürokraside Cezaevinde’ adlı kitabı Remzi Kitabevi'nde çok satanlar listesinde ikinci sırada yükseldi. Öztürk, kitabında ‘Racon kesen, adalet dağıtan, haraç alan organizasyonlar nasıl oluştu?, Emniyet, Çakıcı'yı yakalayabilmek için neden örtülü ödenek sistemine geçti?, Mahkeme başkanının, “MİT mensubu musunuz?” sorusuna Çakıcı ne dedi?’ gibi daha bir çok sorunun yanıtını ve Alaattin Çakıcı ile ilgili merak edilenleri bu kitabında verdi. Araştırmacı gazeteci-yazar Saygı Öztürk, mahkeme dosyalarında yer alan telefon konuşmalarını, ifadeleri, Meclis tutanaklarını inceledi, bu kitap için konuşan kişilerin anlatımlarıyla bir araya getirip siyasetteki, bürokrasideki, cezaevindeki Alaattin Çakıcı'nın portresini çizdi.