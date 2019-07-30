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Eğlenceli Festival

YOZGAT Sürmeli Festivali bu sene 3-4 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Sürmeli Festivali bu yıl kültürel ve sanatsal etkinliklerden ziyade eğlenceye yönelik etkinliklerle kutlanacak.

Eğlenceli Festival

YOZGAT Sürmeli Festivali bu sene 3-4 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Sürmeli Festivali bu yıl kültürel ve sanatsal etkinliklerden ziyade eğlenceye yönelik etkinliklerle kutlanacak.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Eğlenceli Festival

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen festival, önceki yıllardan farklı olarak sadece 2 gün sürecek. Eğlence ve konserlerin ağırlıklı olduğu programın detayları da netleşti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bu yıl 20’nci gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sürmeli Festivali etkinlikleri ile ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi. Köse, ‘2-4 Ağustos arasında festivalimizi gerçekleştireceğiz. Halk konserleri, toplu sünnet, dans gösterileri, sinema gösterimleri, şiir programları, uçurtma şenlikleri ile dolu dolu bir festival gerçekleştireceğiz. Festivalimizde Mehmet Erdem, Orhan Ölmez, Aysel Yakupoğlu,Mümin Sarıkaya ve Grup Patika sahne alacak. Gerçekleşecek tüm programlarımıza hemşerilerimizi davet ediyorum. Festivalimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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