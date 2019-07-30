Eğlenceli Festival

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen festival, önceki yıllardan farklı olarak sadece 2 gün sürecek. Eğlence ve konserlerin ağırlıklı olduğu programın detayları da netleşti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bu yıl 20’nci gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sürmeli Festivali etkinlikleri ile ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi. Köse, ‘2-4 Ağustos arasında festivalimizi gerçekleştireceğiz. Halk konserleri, toplu sünnet, dans gösterileri, sinema gösterimleri, şiir programları, uçurtma şenlikleri ile dolu dolu bir festival gerçekleştireceğiz. Festivalimizde Mehmet Erdem, Orhan Ölmez, Aysel Yakupoğlu,Mümin Sarıkaya ve Grup Patika sahne alacak. Gerçekleşecek tüm programlarımıza hemşerilerimizi davet ediyorum. Festivalimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.