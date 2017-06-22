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‘Dokunuş’ için imzaladı

Belediye Başkanı Kazım Arslan geçtiğimiz ay yayınlanan ‘Yol Bitmeden’ adlı deneme türündeki kitabını bu kez ‘Dokunuş Projesi’ için imzaladı.

‘Dokunuş’ için imzaladı

Belediye Başkanı Kazım Arslan geçtiğimiz ay yayınlanan ‘Yol Bitmeden’ adlı deneme türündeki kitabını bu kez ‘Dokunuş Projesi’ için imzaladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Haziran 2017 Perşembe 07:05
117 Okunma
‘Dokunuş’ için imzaladı

Başkan Kazım Arslan tarafından kaleme alınan,  Profil Kitap yayınlarının okuyucuyla buluşturduğu eser Dokunuş Projesi’nde satışa sunuldu.
Başkan Kazım Arslan’da proje kapsamında satılan kitaplarını okuyucularının ismine özel imzalayarak takdimde bulundu.
Dokunuş Projesi Koordinatörü Oktay Yıldırım, proje kapsamında satılan kitaplardan elde edilen gelirin de yine ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanıldığını belirterek, “Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Kaleme almış olduğu kıymeti eseri burada da yoğun ilgi gördü. İnşallah ‘Yol Bitmeden’ ihtiyaç sahibi evlatlarımıza ‘Dokunuş’ yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

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