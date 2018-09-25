ÇSM tohum atıyor

Açılan kurslarda geleceğin sanatçı ve ustaları yetişiyor. Yozgat Belediyesi tarafından restore edilen, Çocuk Sanat Merkezi olarak hizmete açılan Mehmet Ağa Konağında, kurslar ve faaliyetler aralıksız devam ediyor. Müzik kurslarından geleneksel el sanatlarına, edebiyattan resime kadar her branşta yetenekli minikler yetiştiriliyor. Hafta sonu merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, kanun dersi alan öğrencileri izledi. Müzik Öğretmeni Çağrı Çınarer’den kurs hakkında bilgi alan Başkan Arslan, “Geleceğe tohum atıyoruz. Bu kurslardan bir evladımızı dahi yetiştirsek, Yozgat adına, gelecek adına bir kardır” dedi. Başkan Arslan, yaklaşık 200 çocuğun merkezdeki kurs ve etkinliklere katıldığını, okulların açılmasıyla faaliyetlerin hafta sonu yoğunluk kazandığını belirtti. Diğer kurslarla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi alan Başkan Arslan’a kursiyer minikler, konağın bahçesinden topladıkları ceviz ikramında bulundular.