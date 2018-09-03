Çifte açılış

Medrese Mahallesi’nde yan yana bulunan iki konağın açılışı gerçekleşerek hizmete sunuldu.

Açılışa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, Erbazlar ailesi mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kazım Arslan, mezbelelik bir alanda iki yeni konağı hizmete açtıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu tarafa medeniyetimize ait, ören kalan eserleri yeniden ayağa kaldırmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirten Başkan Arslan, “Bunları yaparken de çok şükür, kimse bize rüşvet aldı, usulsüzlük yaptı, yandaşına ihale verdi diyemiyor. Her şey gelip geçer de, geriye bunlar kalır işte” diye konuştu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Başkan Kazım Arslan’ın Yozgat kültürüne yeniden kazandırdığı tarihi eserleri takdirle karşıladıklarını, bu yöndeki çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini dile getirerek, “Kendisine teşekkür ediyoruz, biz de bu çalışmaları olumlu buluyor ve destekliyoruz” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ta ecdada ait yapıların yeniden şehir hayatında kullanıma sunulmasında emeği geçen Başkan Arslan ve ekibine teşekkür etti.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet neslinin çocukları olarak, geçmişten gelen büyük medeniyetin devamını sağlayamadıklarını vurguladı. Vali Yurtnaç, “İşte geçmişte atalarımızın ikamet ettiği bu müstesna yapılar ve yanı başında da bizim dönemimize ait sıkışık, boğuk, mahremiyeti olmayan yapılar. Bu duruma üzülüyoruz, lakin üzülürken de bu güzel konakların yeniden şehir hayatına kazandırılmasından mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise Yozgat Belediyesi’nin yaklaşık 20 konağı daha Yozgat’a kazandıracağının müjdesini verdi. Bu manada Kazım Arslan’ın Yozgat’a yeniden kazandırdığı konakların ve konak projelerinin önemli olduğunu aktararak, Arslan ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ali Şakir Ergin tarafından yapılan duayla iki konağın da açılışı gerçekleşti.

Açılışın ardından Mustafa Koç ve Saz Arkadaşları tarafından Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Erbazlar ailesi ise ikindi namazına müteakip ata ocağında mevlit okutarak, ahirete göç eden yakınlarına dualar gönderdi. Erbazlar ailesinin ikinci kuşak temsilcileri de ecdat yadigarı konağı onararak, yeniden hizmete sunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür ettiler.

