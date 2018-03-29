Çiftçi, öğrencilerle buluştu

Yozgat Şehitler Fen Lisesi ile İl Halk Kütüphanesi’nin işbirliği ile düzenlenen söyleşi programına Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Kültür ve Turizm Şube Müdür Ahmet Elmalı, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karaca, Şehitler Fen Lisesi Müdürü Fatih Başkal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphane Haftasında okur sayısının artması temennisinde bulunan Çiftçi, kitaplarında yer alan karakterler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Çiftçi, imza gününde öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Söyleşi de açıklamalarda bulunan Çiftçi, “İnsanlar sevdalarını ve aşklarını herkese anlatamazlar. Ama anlatan birilerini gördükleri zaman kendilerinden bir şey bulurlar. Her zaman sizleri eleştirenler olur. Yazdıklarınızı sorgulayanlar olur. Ama asıl olan yazmaktır. Eleştirilere çok dikkat ederseniz hareket edemezsiniz. Bu normal yaşantımızda da böyledir. Dolayısıyla yazarken de bu böyledir. Ama yazmaya devam edersiniz. Eleştiriler her şekilde olur. Anlatmak istediğim şeyler vardı. Bu yüzden yazmaya yöneldim. Çok konuşan bir adam değilim ama sevdiğim insanların yanında çok konuşurum. Konuştuğumda da anlatmayı severim. Yazmak benim için önemli bir anlatma biçimi” dedi.

