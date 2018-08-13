CiCiM KURSU TAMAM

Kursun talep doğrusunda devam ettirileceği kaydedildi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Cicim Dokuma Kursu’nda eğitim alan 6 kursiyer, kök boyası iplerle ilmek atıp, desen çıkararak cicim dokudu. Yozgat’ın kültürel mirasını cicime ilmek ilmek işleyen kursiyerler, yaptıkları işlerle objektiflerin karşısına geçerek, mutluluklarını yansıttı. Eğitmen Ayşe Durak, Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde bünyesinde açılan yaz dönemi ‘Cicim’ dokuma kursunun hafif düzeyli zihinsel engellilere yönelik olduğunu, kursun kapanışını yaptıklarını söyledi. Durak, “Kursta öğrencilere eski yöremize ait cicim dokumayı günümüze uyarlayarak öğretiyorum. Toplamda 6 öğrencim var ve Yozgat yöresine ait cicim dokumayı kursumuzda öğreniyorlar. Kursta çocuklarımız beceri kazanıyorlar ve sosyal hayatta daha fazla yer alıyorlar. Çocuklarım özel çocuklar olduğu için dokuma kursunda el becerileri de gelişiyor’’ dedi.