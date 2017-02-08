Çiçeklihüyüğü buluşturdu

Ankara’nın sevilen ve seçkin müteahhitlerinden İşadamı İsmail Hemedan’ın başkanlığında ünlü Avukat Nazmi Gökçe, Mühendis Cevdet Reçber, Eğitimci Celalettin Keskin, Eğitimci Seyit Özdemir gibi memleket sevdalısı çalışkan insanlardan oluşan Çiçekli Hüyüğü Derneği, 2015 yılında kurulmasına rağmen, köy odası, mezarlık tadilatı, yemekhane yapımı gibi hizmetler sunmuş, 2017 yılında da okul tadilatı, abdesthane, cami ısıtma sistemi gibi projeleri tamamlamayı hedefliyor.

Avukat Nuh Özdemir, Yücel Akamış, Nevzat Hemedan, Ahmet Demirci, Mustafa Varol Ve Hacı Hafız Sungur gibi sadece köylerinin değil, tüm Yozgat bölgesinin en cömert ve yardımsever insanları olan bu değerler, maddi-manevi katkıları ile sürekli derneklerine destek veriyor.

Gazetemiz Köşe Yazarı ve Kültür-sanat programları sunucusu Rıfat Çakır’ın sunduğu program, siyaset, basın, bürokrasi, akademi ve iş dünyasından bir çok renkli simanın iştiraki ile adeta sempozyum havasında geçti.

Yozgat kültürüne özünden bağlılığı ve hemşehri sevdasını her yerde yüreğinde taşıyan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Sekreteri Akademisyen Memiş Okuyucu, Çiçekli Hüyüğü köylülerinin Türkiye’nin en misafirperver ve cömert gönüllü insanları olduğunu söylerken, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise “Katıldığım tüm seminer ve yapacağım tüm konuşmalarda Çiçekli Hüyüğü Köyünün güzel insanlarını ve görgülü tutumlarını anlatacağım” dedi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman ise şunları söyledi: “Çok şaşırdım. Ben sizin köyünüzü daha önce hiç duymamıştım. Birbirine bağlı, yardım duyguları ve iyi niyetlerle iletişim kuran çok değerli insanlarınız var, sizi tebrik ediyorum” dedi.

İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Enerji sektöründe faaliyet gösteren YNB İnşaatın sahibi işadamı Hüseyin İçöz, Türk Halk Müziği Sanatçıları Muzaffer Şahin, Hande Karasalan, Şehnaz Ergün, Mahmut Yıldız, Halk Ozanı Refis Ayar, Fotoğraf Sanatçıları Zeliha Altındal, Bayram Yelen, Dünya Söz Akademisi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin İvgin, Türk Sanat Müziği Bestekarlarından Vedat Fidanboy, İlter Yeşilay, ÇSGB- Eski Müsteşarı İsmet Bora Binatlı, Başbakanlık Müşavirlerinden Bahar Ulutopçu, Diplomat Yücel Özdemir, Turizm Ateşesi Tülay Zeytun, şairler-yazarlar ile bir çok bürokrat ve gazeteci katıldı.

Yozgat bölgesinde Yohuşunbaşı, Kütüklü, Böyük Depe, Ayrıca, Dağermenin Önü, Guzay Çamlıh, Gızılgaya, Ayrı Burun, Şarlahdaş gibi estetik mesire alanları ve Yoharıpınar gibi ünlü memba suyuyla tanınan Çiçekli Hüyüğü Köyü, Halilağanın Kazim, Eski Muhtarlar Gara ŞAVGI, Şevki KOLBİLİR, Mahmut HEMEDAN, Molla İsmail, Hamdiağa, Ali Kâa, Halil Havız gibi sofrası açık hanedan insanları, Hürü ÖZDEMİR, Gooş Hala gibi görgülü Osmanlı hanımlarıyla biliniyor. Bu köyün hepsi birbirinden görgülü, bilgili, cömert ve saygılı insanlardan oluşuyor.

Yeşilliği, berrak suları ve bereketli topraklarıyla ünlü Çiçekli Hüyüğü Köyü Derneği Yönetimi, bu yıl bahar aylarında köylerine bir piknik programı ve gezi tertipleneceği bildirildi.