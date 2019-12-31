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Bozok THM Korosu Çalışıyor

YOZGAT’ta sanatseverlerin bir araya gelerek kurduğu Bozok Türk Halk Müziği Korosu müzik çalışmalarını sürdürüyor.

Bozok THM Korosu Çalışıyor

YOZGAT’ta sanatseverlerin bir araya gelerek kurduğu Bozok Türk Halk Müziği Korosu müzik çalışmalarını sürdürüyor.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Bozok THM Korosu Çalışıyor

Yozgat’ta türkü seven insanların bir araya gelerek oluşturduğu topluluk, çalışmalarını Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştiriyor.
Amatör ruh ile bir araya gelen koroyu emekli öğretmen Selahattin Koştan çalıştırıyor.
Saz ve ses sanatçıları ise belirledikleri repertuardaki eserleri icra ederek repertuarlarını sağlamlaştırıyorlar.
Topluluğun hocalığını üstlenen Selahattin Koştan, ilk amaçlarının ahenkli ve uyumlu bir koro meydana getirmek olduğunu belirterek,
“Uzun vadede ise konser verebilecek hale gelmeyi hedefliyoruz. Unutulan türkülere yeniden hayat vermek için bir araya geldik. Uzun süredir enstrümanlarını bir kenara atan Yozgatlı müzisyenleri yeniden buluşturduk. İnşallah başaracağız” diye konuştu.

 

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Bozok THM Korosu Çalışıyor
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