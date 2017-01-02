BEYDER’in konuğu oldu

BEYDER Yönetim Kurulu üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selçuk Çınar’ın yönettiği söyleşide Çiftçiye pek çok soru yöneltildi. Çınar, Mustafa Çiftci’nin yaklaşık bir yıl önce Türkiye Yazarlar Birliği hikâye ödülünü, yakın zamanda da Necip Fazıl İlk Eserler ödülünü aldığını hatırlatarak, Çiftci’yi kutladı.



Söyleşiye BEYDER yönetimine teşekkürle başlayan Çiftci yazmanın kendisi için bir dert meselesi olduğunu belirtti. Yazma konusunda Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl, Nurettin Topçu gibi üstatları örnek aldığını ve yine bu yazarları döne döne okuduğunu ifade etti. Gençlere okuma konusunda bir alanda uzmanlaşmalarını tavsiye etti.



“Niçin Yozgat’ı hikâyelerinizin odak noktası olarak alıyorsunuz ve Yozgat’tan daha büyük bir şehre taşımayı düşünmüyor musunuz?” sorusuna Yozgat’ı, anne ve babasını çok sevdiğini ve buradan ayrılmasının mümkün olmadığı cevabını veren Çiftci, Yozgat için, toplum için bir şeyler yapmak gerektiğine inandığını ve hikâye yazarak bunu yapmaya gayret ettiğini belirtti.



BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, program sonunda Yozgatlı usta yazar Mustafa Çiftci’ye teşekkür etti. Aydoğan Bilir, “Kıymetli yazarımız her davetimize icabet ederek, bizleri ve gençleri bilgilendirip, edebi bir yolculuğa çıkarıyor. Yozgatlı olarak kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.



Mustafa Çiftci’de Aydoğan Bilir’e teşekkür ederek, BEYDER gibi ilim meclislerinin çoğalmasını temenni ettiğini söyledi.