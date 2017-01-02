Ana SayfaKültür - Sanat

BEYDER’in konuğu oldu

02 Ocak 2017 Pazartesi 06:25
Bu haber 13 kez okundu

BEYDER (Bozok Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)’nin mutat Cuma sohbetlerinin bu haftaki konuğu Yozgat’ımızın ödüllü yazarı ve “Adem’in Kekliği ve Chopin” ile “Bozkırda Altmışaltı” kitaplarının sahibi Mustafa Çiftci oldu.

BEYDER’in konuğu oldu
BEYDER Yönetim Kurulu üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selçuk Çınar’ın yönettiği söyleşide Çiftçiye pek çok soru yöneltildi. Çınar, Mustafa Çiftci’nin yaklaşık bir yıl önce Türkiye Yazarlar Birliği hikâye ödülünü, yakın zamanda da Necip Fazıl İlk Eserler ödülünü aldığını hatırlatarak, Çiftci’yi kutladı.  
Söyleşiye BEYDER yönetimine teşekkürle başlayan Çiftci yazmanın kendisi için bir dert meselesi olduğunu belirtti. Yazma konusunda Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl, Nurettin Topçu gibi üstatları örnek aldığını ve yine bu yazarları döne döne okuduğunu ifade etti. Gençlere okuma konusunda bir alanda uzmanlaşmalarını tavsiye etti.
“Niçin Yozgat’ı hikâyelerinizin odak noktası olarak alıyorsunuz ve Yozgat’tan daha büyük bir şehre taşımayı düşünmüyor musunuz?” sorusuna Yozgat’ı, anne ve babasını çok sevdiğini ve buradan ayrılmasının mümkün olmadığı cevabını veren Çiftci, Yozgat için, toplum için bir şeyler yapmak gerektiğine inandığını ve hikâye yazarak bunu yapmaya gayret ettiğini belirtti.
BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, program sonunda Yozgatlı usta yazar Mustafa Çiftci’ye teşekkür etti. Aydoğan Bilir, “Kıymetli yazarımız her davetimize icabet ederek, bizleri ve gençleri bilgilendirip, edebi bir yolculuğa çıkarıyor. Yozgatlı olarak kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Mustafa Çiftci’de Aydoğan Bilir’e teşekkür ederek, BEYDER gibi ilim meclislerinin çoğalmasını temenni ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim