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-Beyaz perdeye yoğun ilgi

Yozgat’ın ilçe, belde ve köylerinde yaşayan çocukların sinemayla tanışması için Yozgat Valiliği tarafından başlatılan proje ile yaklaşık 5 bin 200 kişi köy sineması ile tanıştı.

-Beyaz perdeye yoğun ilgi

Yozgat’ın ilçe, belde ve köylerinde yaşayan çocukların sinemayla tanışması için Yozgat Valiliği tarafından başlatılan proje ile yaklaşık 5 bin 200 kişi köy sineması ile tanıştı.

14 Eylül 2017 Perşembe 07:10
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-Beyaz perdeye yoğun ilgi

Farklı günlerde 13 merkezde köy çocuklarına ulaşan köy sinemasının son durağı Şefaatli oldu.

Şefaatli ilçe meydanında yaklaşık 700 kişi sinema izlemenin keyfini çıkardı. Sinema izlemeye gelen çocuk ve ailelerine temsili olarak sinema bileti verilirken, farklı bir ambiyans oluşturmak için ise patlamış mısır ve meyve suyu dağıtıldı.

​ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Projenin amacına ulaştığını belirten Vali Kemal Yurtnaç, “İlçe, belde ve köylerde yaşayan çocuklarımızı sinema ile buluşturmak istedik. Herkesin evinde televizyon var, herkes sinemaya da gidebilir. Ama köylerde sinemaya gitme oranı oldukça düşük. Biz özellikle köylerimizde yaşayan çocuklarımızı düşünerek bu projeyi başlattık. Çocuk gülerse dünya güler. Bizde çocuklarımızı güldürmek, eğlendirmek, eğlenirken düşündürmek için yola çıktık” dedi.

​KÖY SİNEMASI 5 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Yeni yetişen gençleri kültür ve sanatla zenginleştirip hayattan tat almalarını sağlamak istediklerini ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Yozgat Valiliği olarak küçük paralar harcayıp sıra dışı bir şeyler yaptık. Bir araç aldık ve bu araca iki yönlü ekran taktırdık. Yozgat genelinde 13 noktaya aracımız giderek o bölgede yaşayan çocukları sinema ile buluşturdu. Bu 13 merkezde 5 bin 200 civarında bir kişiye ulaştık. Bu da yaptığımız işin amacına ulaştığını gösteriyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürel hayatına dokunduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Yurtnaç, projenin zaman zaman devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sinema izlemeye gelen çocuklar ise, ilk defa sinema izlemenin keyfini patlamış mısır yiyip meyve suyu içerek çıkarırken kendilerine bu imkanı tanıdığı için Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a teşekkür ettiler.

PROJE GÖNÜLLÜLERİNE TEŞEKKÜR

Köy sineması projesi kapsamında gönüllü olarak ilçe, belde ve köylere giden ekibi makamında misafir eden Vali Yurtnaç, bu tür sosyal sorumluluk projesinin içinde yer aldıkları için kendilerine teşekkür etti.

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