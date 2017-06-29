Başkan hediyesi

Bayramı memleketinde geçiren Bekir Bozdağ, bayram sonu da Yozgat’ta mesai ve ziyaretlerini sürdürdü.

Bayramın son günü Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık’ta incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, Yozgat Belediyesi’nin Çamlık’ta uyguladığı projeler hakkında da bilgi aldı.

Belediye tarafından vatandaşın hizmetine sunulacak olan ATV aracına da binen Bakan Bozdağ, “Çamlık, Yozgat’ın ciğerleridir. Belediyemizi burada yapmış olduğu projelerden dolayı kutluyorum” dedi.

Başkan Arslan ise günün anısına geçtiğimiz ay okuyucuyla buluşan ‘Yol Bitmeden’ adlı deneme türündeki edebi eserini Bakan Bozdağ’a takdim etti.

Bakan Bozdağ ise Başkan Arslan’a eserinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu alandaki çalışmalarının da devamını niyaz ettiğini belirtti.

