Başkan Arslan sahne aldı

Düzenlenen çeşitli müzikli programlarda davet üzerine mikrofonu eline alıp, şarkı ve türküler söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bu kez Minik öğrencilerin sahne aldığı Müzik Şöleni etkinliğinde sanatçı Mustafa Koç’un daveti üzerine sahne aldı. Ankara’dan gelen saz ekibinin eşliğinde söylediği şarkı ile salonu dolduranlardan büyük alkış toplayan Başkan Arslan, bir de anısını anlattı. Başkan Arslan, ‘Göreve geldiğim günlerde, yine böyle davet üzerine sahneye çıkıp, Türkü söyledim. Bir vatandaşımız, yolda çevirip ‘türkü çığırdığın gibi, biraz da belediyenin işleriyle ilgilen’ dedi. Ben de, ‘hem türkü çığırırım hem de belediyenin işlerini yaparım’ yanıtını verdim’’ diye konuştu.