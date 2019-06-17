Bahadın’da tiyatro sevinci

Gazeteci - Yazar Durali Doğan’ın Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan bir hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı üç perdelik ‘Bacımın Gelinliği’ adlı oyun okul salonunda sahnelendi. Okul Müdürü Alper Kapan ve öğretmen Meryem Odabaş Zenginal'ın yönettiği oyununun sahnelendiği geceye Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ile birlikte davetliler ve belde halkı ilgi gösterdi. Okul Müdürü Alper Kapan, ‘Milli Mücadelemizin 100. yılı anısına sahnelediğimiz tiyatromuzda kurtuluş savaşı günlerini bir hana hatırlatalım dedik. Son kez tekrar haykırıyoruz ki, nice 100 yıllar bu vatan dimdik ayakta kalacaktır. Basta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Şehit ve gazilerimiz Minnettarız. Ruhunuz Şad, mekanınız cennet olsun’’ dedi.

Oyunu başarılı bir şekilde sahneleyen öğrenciler, profesyonel oyunculara taş çıkartırcasına oynadılar, izleyenlerden bol bol alkış aldılar. Komik sahnelerin de olduğu oyunda zaman zaman duygulu dramatik anlar da yaşandı. Oyunun yazarı Durali Doğan, oyunu otuz beş sene önce yazdığını, o günden bugüne Türkiye genelinde defalarca oynandığını, oynanmaya devam ettiğini söyledi. Doğan, “Öğrencilerimiz başarılı bir oyun sergileyerek, Kurtuluş Savaşı yıllarında atalarımızın verdiği mücadeleyi bizlere yaşattılar. Türk Milleti’nin savaşlarda ortaya koyduğu destansı ruhu anlatan ve Yozgat’ta yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak yazdığım bir tiyatro eseri. Başta okul müdürü Alper Kapan olmak üzere oyuna emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutluyorum” diye konuştu.

