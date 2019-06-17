Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90787
ALTIN
255.084
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4547
EURO
6.5887

Bahadın’da tiyatro sevinci

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Kurtuluş Savaşı'nın 100’üncü yılı anısına birlikte sahneledikleri ‘Bacımın Gelinliği’ oyunu büyük ilgi gördü.

Bahadın’da tiyatro sevinci

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Kurtuluş Savaşı'nın 100’üncü yılı anısına birlikte sahneledikleri ‘Bacımın Gelinliği’ oyunu büyük ilgi gördü.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
21 Okunma
Bahadın’da tiyatro sevinci

Gazeteci - Yazar Durali Doğan’ın Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan bir hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı üç perdelik ‘Bacımın Gelinliği’ adlı oyun okul salonunda sahnelendi. Okul Müdürü Alper Kapan ve öğretmen Meryem Odabaş Zenginal'ın yönettiği oyununun sahnelendiği geceye Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ile birlikte davetliler ve belde halkı ilgi gösterdi. Okul Müdürü Alper Kapan, ‘Milli Mücadelemizin 100. yılı anısına sahnelediğimiz tiyatromuzda kurtuluş savaşı günlerini bir hana hatırlatalım dedik. Son kez tekrar haykırıyoruz ki, nice 100 yıllar bu vatan dimdik ayakta kalacaktır. Basta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Şehit ve gazilerimiz Minnettarız. Ruhunuz Şad, mekanınız cennet olsun’’ dedi. 
Oyunu başarılı bir şekilde sahneleyen öğrenciler, profesyonel oyunculara taş çıkartırcasına oynadılar, izleyenlerden bol bol alkış aldılar. Komik sahnelerin de olduğu oyunda zaman zaman duygulu dramatik anlar da yaşandı. Oyunun yazarı Durali Doğan,  oyunu otuz beş sene önce yazdığını, o günden bugüne Türkiye genelinde defalarca oynandığını, oynanmaya devam ettiğini söyledi. Doğan, “Öğrencilerimiz başarılı bir oyun sergileyerek, Kurtuluş Savaşı yıllarında atalarımızın verdiği mücadeleyi bizlere yaşattılar. Türk Milleti’nin savaşlarda ortaya koyduğu destansı ruhu anlatan ve Yozgat’ta yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak yazdığım bir tiyatro eseri. Başta okul müdürü Alper Kapan olmak üzere oyuna emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutluyorum” diye konuştu. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK
TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK
Sanatçı gözüyle Tarihi cami
Sanatçı gözüyle Tarihi cami
Oğuz Yılmaz’ın köy konseri
Oğuz Yılmaz’ın köy konseri
YOYŞED’ten Kültür Şenliği
YOYŞED’ten Kültür Şenliği
SALONSUZ ŞEHRiN TiYATRO AŞKI
SALONSUZ ŞEHRiN TiYATRO AŞKI
Yozgat’ı gezdiler
Yozgat’ı gezdiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim