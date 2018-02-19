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AYAKTA ALKIŞLANDI

ANKARA Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu tarafından sergilenen ‘Bekleyiş’ adlı müzikal drama gösterisi Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde sahnelendi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

ANKARA Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu tarafından sergilenen ‘Bekleyiş’ adlı müzikal drama gösterisi Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde sahnelendi.

19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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AYAKTA ALKIŞLANDI

Ankara Seymenler Kulübü Derneği, Çınar Gençlik Kulübü Dansçıları ve Bozok Tiyatro Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı, büyük alkış topladı. Abdurrahman’ın ibretlik hikayesini anlatan oyunun Şefliğini Hasan Basri Dumlupınar, oyun yönetmenliğini ise Habib Çoşkunsoy üstlendi. Yozgat’ın Battal Köyü’nden Çanakkale Savaşı’na ve ardından diğer cephelere katılan Hüseyin oğlu Abdurrahman’ın şahadet haberinin arkasından çocuğuyla ortada kalan hanımının çaresizlikten başka biriyle evlenmesi ve Kurtuluş Savaşı verildikten sonra çıkıp gelen Abdurrahman’ın ibretlik hikâyesi farklı bir sanatsal üslupla müzikal drama olarak anlatıldı. Yaşanmış bir hikayenin kurgusu olarak hazırlanan ‘Bekleyiş’ adlı müzikal drama izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, müzikal dramanın izleyicileri eski günlere götürdüğünü belirterek, ‘Sanatçı arkadaşlara katılımları için teşekkür ediyoruz. Koro bizi bu günden aldı tarihe götürdü. Önce hüzünlendik, sonra düşündük, dedik ki bu millete kahramanlık yakışıyor. Şu anda sınırlarımızın dışındayız. Çünkü birileri kıpırdanmaya başladı. Bilsinler ki bu milletin 80 yaşındaki insanları bile askerlik için şubelere başvuruyor. İnsanların ülkesine devletine bayrağına nasıl sahip çıktığını hepimiz gördük. Kahramanlık bizim milletimizin genlerinde var. Yüce Rabbim bizi kahramanlık ve şahadet için yaratmış. Yeri geldiğinde kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla bir ve beraber olarak bu ülke için bu bayrak için hepimiz şahadet şerbeti içmeye hazırız” dedi.
Yozgat’ın nüfusuna oranla en fazla şehit veren il olduğunu hatırlatan Vali Yurtnaç, ‘Bu maksatla tüm Türkiye olarak sağcısıyla, solcusuyla Alevisi, Sünnisiyle biz bir ve beraberiz. Ölüme şahadete yürekleriyle musikiyle giden milletin evlatlarıyız. Bu millet, bu devlet ilelebet payidar kalacaktır. Bu tür gösterileri Yozgat’ta daha fazla, çok daha güzel bir şekilde sizlere göstereceğiz ve gençlerimizi ruhu dimdik bir şekilde hayata hazırlayacağız” diye konuştu.
Vali Yurtnaç, oyunu sergileyen oyunculara, koro sanatçılarına teşekkür ederek, çiçek takdim etti. 
 

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