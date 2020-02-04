ANADOLU GüNEŞi ISITTI

Yozgat’ta kuruluş çalışmalarını tamamlayan ‘Maven’ adlı Sanat Merkezi’nin açılış etkinliği Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geceye, Anadolu Güneşi Müzik ve Dans Topluluğu Sanatçıları damga vurdu. Maven Group Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özbek’in açılış konuşmasının ardından Samsun ABS Sanat Merkezi oyuncuları illüzyon gösterisinde bulundu. Ardından Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçıları Yalçın Duran Baygın, Nazlı Tazebay, Kaya Güç bale ve modern halk dansları ile katılımcıları büyüledi. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Alpagut, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, TRT Sanatçısı Uğur Onuç, Müzik Öğretmeni Halit Aydın’dan oluşan Anadolu Güneşi topluluğu ise birbirinden güzel ezgileri yorumladı, izleyenlerin içini ısıttı. Topluluk, Yozgat’a özgü olarak ‘Sürmeli’ türküsünü de repertuarına alarak, seslendirdi. Büyük ilgi gören etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı, dünyaca ünlü Yozgatlı Balet Volkan Ersoy da misafir olarak takip etti.