Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119243
ALTIN
303.515
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7723
EURO
6.6174

ANADOLU GüNEŞi ISITTI

TÜRK ve batı çalgılarından oluşan, gittiği her ülkede büyük ilgi gören Anadolu Güneşi Topluluğunun Yozgat’ta verdiği konser, katılımcıları adeta büyüledi.

ANADOLU GüNEŞi ISITTI

TÜRK ve batı çalgılarından oluşan, gittiği her ülkede büyük ilgi gören Anadolu Güneşi Topluluğunun Yozgat’ta verdiği konser, katılımcıları adeta büyüledi.

04 Şubat 2020 Salı 03:51
ANADOLU GüNEŞi ISITTI

Yozgat’ta kuruluş çalışmalarını tamamlayan ‘Maven’ adlı Sanat Merkezi’nin açılış etkinliği Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geceye, Anadolu Güneşi Müzik ve Dans Topluluğu Sanatçıları damga vurdu. Maven Group Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özbek’in açılış konuşmasının ardından Samsun ABS Sanat Merkezi oyuncuları illüzyon gösterisinde bulundu. Ardından Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçıları Yalçın Duran Baygın, Nazlı Tazebay, Kaya Güç bale ve modern halk dansları ile katılımcıları büyüledi. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Alpagut, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, TRT Sanatçısı Uğur Onuç, Müzik Öğretmeni Halit Aydın’dan oluşan Anadolu Güneşi topluluğu ise birbirinden güzel ezgileri yorumladı, izleyenlerin içini ısıttı. Topluluk, Yozgat’a özgü olarak ‘Sürmeli’ türküsünü de repertuarına alarak, seslendirdi. Büyük ilgi gören etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı, dünyaca ünlü Yozgatlı Balet Volkan Ersoy da misafir olarak takip etti. 

Son Güncelleme: 03.02.2020 17:53
Anahtar Kelimeler:
ANADOLU GüNEŞiANADOLU GUNEŞi ISITTI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıllar sonra yeniden
Yıllar sonra yeniden
BANA GEÇ KALMA
BANA GEÇ KALMA
MEZAR ARTIK YOK!
MEZAR ARTIK YOK!
Bozok THM Korosu Çalışıyor
Bozok THM Korosu Çalışıyor
Müzik Dinletisi ilgi gördü
Müzik Dinletisi ilgi gördü
Usta tiyatrocudan ziyaret
Usta tiyatrocudan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim