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Ametist taşını tanıttı

AYDINCIK Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret ederek Ametist ve Doğal Taşlar ile işlenen taşlarla yapılan ürünlerin tanıtımını yaptı.

Ametist taşını tanıttı

AYDINCIK Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret ederek Ametist ve Doğal Taşlar ile işlenen taşlarla yapılan ürünlerin tanıtımını yaptı.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:31
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Ametist taşını tanıttı

Türker, Aydıncık'ta dağlık bölgelerden çıkartılan ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşların, ilçede kadınlar tarafından takı ve süs eşyası olarak işlendiğini kaydetti. İlçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunun altını çizer Türker, dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işleyen kadınların ev ekonomilerine ciddi katkılar sağladığını anlattı. Türker, ‘’Toplanan taşların hangisi güzel, değerli ise onların kesim makinalarında kesimlerini yapıyoruz. Ortaya çıkan kısımlardan kolye, yüzük, bileklik gibi takı ve hediyelik eşya yapıyoruz. Burada çalışan kadınlarımız da yaptıklarından ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ekmeğimizi taştan çıkaran kadınlarız biz’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.02.2019 23:44
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