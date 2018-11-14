ALKIŞLAR MiNiKLERE GELDi

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, Sanatçı Mustafa Koç ile birlikte Sanat Merkezi’ne devam eden minikler, piyano, keman, saz çalıp, türküler söyledi. Ankara’dan gelen saz sanatçılarının da eşlik ettiği miniklerin müzik şöleninde, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik de hazır bulundu. Minikler, piyano ve keman resitalleri ile dikkat çekerken, seslendirdikleri şarkılar, türküler ile de alkışlandı. Heyecanları zaman zaman doruğa ulaşan miniklerin hatalarını ağabeyleri, ablalarından oluşan saz sanatçıları kapattı. Şölende Mustafa Koç da sahne alıp, birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Şölen sonunda Vali Çakır, Mustafa Koç’u tebrik edip, çiçek verdi. Vali Çakır, Yozgat’ta böylesine güzel bir sanat merkezinin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İçerisinde bulunduğumuz salon gerçekten çok güzel. Burayı daha da güzel yapacak olan şey, içerisinde bu gibi sanatsal faaliyetlerin sürekli olarak devam etmesi. Bu gün burada güzel bir akşam yaşadık. Bizlere bu güzel dakikaları yaşatan sanat merkezi öğrencilerine ve kurs hocalarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’e katkılarından dolayı ‘teşekkür plaketi’ takdim etti.