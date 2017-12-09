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-Akdağmadeni sergilendi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, bu yıl 3’üncüsü açılan fotoğrafçılık kursunda çekilen fotoğraflar açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

-Akdağmadeni sergilendi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, bu yıl 3’üncüsü açılan fotoğrafçılık kursunda çekilen fotoğraflar açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Akdağmadeni sergilendi

Halk Eğitim Merkezi fotoğrafçılık kursunda Gazeteci Seyfi Çelikkaya ‘usta öğretici’ olarak görev aldı, kursiyerlere yaklaşık 4 ay süreyle eğitim verdi. Eğitim sonunda kursiyerler, Akdağmadeni ilçesine giderek, kurs süresince edindikleri bilgiler doğrultusunda çekimler yaptı. Akdağmadeni Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan çekimler sonunda ortaya çıkan fotoğraflardan 50’si Yozgat İl Kültür Müdürlüğü fuaye salonunda görücüye çıkartıldı. Fotoğraf sergisinde, Akdağmadeni ilçesinin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar yer aldı. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, fotoğrafçılık kursiyerlerinin başarılı bir çalışmaya imza attığını belirterek, serginin Pazartesi gününe kadar açık olacağını söyledi. Sipahi, ‘’Bu yıl üçüncüsünü açmış olduğumuz kursumuz, her dönem farklı temaları işliyor. İlk kursumuzda Yozgat’ın doğal ve tarihi mekanları fotoğraflandı. İkinci kursumuz daha çok lise ve dengi öğrencilerinin temel eğitimine yönelik olduğundan temalı bir çalışma yapılmadı. Bundan sonraki dönemlerde de açılacak kurslarımızda yine temalı çalışmalar yaparak, Yozgat’ın il düzeyinde tarihi, turistik ve görülebilecek yerlerinin fotoğraflarını farklı bakış açılarıyla belgeleyeceğiz’’ dedi.
Pazartesi günü öğleye kadar açık kalacak olan ‘Akdağmadeni’ temalı fotoğraf sergisinde yer alan fotoğraflar, daha sonra belirlenecek tarihlerde Akdağmadeni ilçesinde sergilenecek.

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