75 Günde tamamladı

Yozgat’ın Darıca Köyündeki evinin bahçesine yaptığı babasının heykeli ile de gündeme gelen heykeltıraş Aslan Başpınar, büyük önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100’üncü yılı anısına bir tablo çalışması yaptı. Başpınar, tarihin akışını ve bir milletin kaderini değiştiren ilk adımı anlatan tablo çalışmasını 75 günde tamamladığını, bu özel günü böyle bir eserle anmak istediğini söyledi.