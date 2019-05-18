Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86796
ALTIN
248.709
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.7004
EURO
6.7414

75 Günde tamamladı

YOZGAT Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı ile birlikte Nida Tüfekçi Anıtı’nı da yapan hemşerimiz heykeltıraş Aslan Başpınar, Atatürk ile ilgili çalışmasını 75 günde tamamladı.

75 Günde tamamladı

YOZGAT Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı ile birlikte Nida Tüfekçi Anıtı’nı da yapan hemşerimiz heykeltıraş Aslan Başpınar, Atatürk ile ilgili çalışmasını 75 günde tamamladı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
16 Okunma
75 Günde tamamladı

Yozgat’ın Darıca Köyündeki evinin bahçesine yaptığı babasının heykeli ile de gündeme gelen heykeltıraş Aslan Başpınar,  büyük önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100’üncü yılı anısına bir tablo çalışması yaptı. Başpınar, tarihin akışını ve bir milletin kaderini değiştiren ilk adımı anlatan tablo çalışmasını 75 günde tamamladığını, bu özel günü böyle bir eserle anmak istediğini söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eski bakırlar sanat eseri oluyor
Eski bakırlar sanat eseri oluyor
Konser verecekler
Konser verecekler
YOYŞED ziyaret etti
YOYŞED ziyaret etti
Şairler şiirlerle buluştu
Şairler şiirlerle buluştu
Ozan Yılmaz vefat etti
Ozan Yılmaz vefat etti
Teker, Türk Kültürünü anlattı
Teker, Türk Kültürünü anlattı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim