Ünsür, Vefat Etti

Törene, Ünsür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu ile TBMM çalışanları katıldı. Ünsür'ün cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1929 yılında Yozgat'ta doğan Ünsür, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ni bitirdi. Harita ve kadastro mühendisi olarak görev yapan Ünsür, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. Ünsür, evli ve bir çocuk babasıydı.