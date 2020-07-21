Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119281
ALTIN
400.623
DOLAR
6.8483
STERLİN
8.6798
EURO
7.8308

Sözleşmeli Er son yolculuğuna uğurlandı

Niğde’de trafik kazası geçiren Yozgatlı Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz’ün naaşı toprağa verildi.

21 Temmuz 2020 Salı 01:36
Sözleşmeli Er son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE'nin Bor ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Niğde'den Yozgat'a getirilen Eröz için Çatak mezarlığında tören düzenlendi.  Sosyal mesafe kuralı uygulanarak İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra Eröz'ün naaşı toprağa verildi. Cenaze namazına Eröz'ün yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Balıkesir 6. Ana Jet Üssü'nde görevli Eröz (24), yıllık izninde sabah saatlerinde Bor'daki arkadaşını ziyarete giderken kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Er Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esertürk’ün acı günü
Esertürk’ün acı günü
Ergörün ailesinin acı günü
Ergörün ailesinin acı günü
Kurucu ailesinin acı günü
Kurucu ailesinin acı günü
Salman, kazada vefat etti…
Salman, kazada vefat etti…
Öztürk Ailesinin acı günü…
Öztürk Ailesinin acı günü…
Dr. Şevket Bağcı Vefat etti
Dr. Şevket Bağcı Vefat etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim