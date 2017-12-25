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Meriç Yavuz, kalbine yenildi

ET ve Balık Kurumunun eski yöneticilerinden Faik Yavuz’un oğlu, Yozgat’ta uzun yıllar müteahhitlik ve medikal üzerine çalışan Meriç Şakir Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

Meriç Yavuz, kalbine yenildi

ET ve Balık Kurumunun eski yöneticilerinden Faik Yavuz’un oğlu, Yozgat’ta uzun yıllar müteahhitlik ve medikal üzerine çalışan Meriç Şakir Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:05
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Meriç Yavuz, kalbine yenildi

60 yaşında olan Meriç Şakir Yavuz, gece arkadaşlarıyla birlikte çay içtiği lokalde yorgun olduğunu belirtip, kanepeye uzandı. Bir süre sonra, çalışanların uyandırmak istediği Meriç Şakir Yavuz’un nefes almadığı görülünce, sağlık kuruluşuna haber verildi. Yapılan incelemede Yavuz’un kalp krizi sonucunda vefat ettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Yavuz’un cenazesi, ilkindi namazında Çapanoğlu Büyük Cami’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yavuz’un cenazesi Çanakkale’de ikamet eden ailesinin yanına gönderildi. Meriç Yavuz’un ölümü Yozgat’ta sevenlerini üzdü.

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