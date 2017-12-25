Meriç Yavuz, kalbine yenildi

60 yaşında olan Meriç Şakir Yavuz, gece arkadaşlarıyla birlikte çay içtiği lokalde yorgun olduğunu belirtip, kanepeye uzandı. Bir süre sonra, çalışanların uyandırmak istediği Meriç Şakir Yavuz’un nefes almadığı görülünce, sağlık kuruluşuna haber verildi. Yapılan incelemede Yavuz’un kalp krizi sonucunda vefat ettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Yavuz’un cenazesi, ilkindi namazında Çapanoğlu Büyük Cami’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yavuz’un cenazesi Çanakkale’de ikamet eden ailesinin yanına gönderildi. Meriç Yavuz’un ölümü Yozgat’ta sevenlerini üzdü.