Köseoğlu dualarla

Merhum Köseoğlu dün Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Yozgatlı merhum şoför Şevket Köseoğlu’nun oğlu, Yozgatlı mahalli sanatçı Osman Köseoğlu’nun abisi Önder Köseoğlu bir süredir tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybetti. Yozgat’taki müzik korosu ve topluluklarında uzun süre sanatını icra eden merhum Önder Köseoğlu için Büyük Cami’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Köseoğlu, Çatak Mezarlığına defnedildi. Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Köseoğlu ailesine başsağlığı dileriz.



