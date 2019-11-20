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Kemal Bey’in torunu vefat etti

MİLLİ kahraman Boğazlıyan Kaymakamı merhum Kemal Bey’in torunu Mehmet Kemal Ergüder vefat etti.

Kemal Bey’in torunu vefat etti

MİLLİ kahraman Boğazlıyan Kaymakamı merhum Kemal Bey’in torunu Mehmet Kemal Ergüder vefat etti.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Kemal Bey’in torunu vefat etti

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in Ankara’da vefat eden torunu Mehmet Kemal Ergüder için dün cenaze töreni düzenlendi. Karşıyaka Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından merhum Ergüder defnedildi. Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, aileye ve sevenlerine Yozgatlılar adına taziyede bulundu. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Birinci Dünya Savaşının son yıllarında kaymakamlık görevi yürütürken, İstanbul Hükümeti’ne itilaf devletlerinin baskısı sonucu, İstanbul Hükümeti tarafından idam edilmişti. TBMM tarafından 14 Ekim 1922 tarihinde çıkarılan kanun ile Kaymakam Kemal Bey milli şehit ilan edilmişti.

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