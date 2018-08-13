Hakkı Acun’u kaybettik

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı iken emekli olan Prof. Dr. Hakkı Acun yaşamını yitirdi.

Hakkı Acun’un ani vefatı, ailesi ve Yozgat halkını derin üzüntüye boğdu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün bir takım etkinlik ve ziyaretlere katılmak üzere Acun’un Yozgat’a geldiği öğrenildi. Memleketine gelen Acun’un, burada bulunan konutunda tek başına kaldığı, komşuların uzun süre haber alamaması üzerine şüphelenerek durumu sağlık ekipleri ve emniyete haber vermesi üzerine, olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Acun’un cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine intikal eden Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Acun’un cenazesi morga kaldırıldı. Hakkı Acun’un cenazesinin yapılacak otopsinin ardından defnedileceği belirtildi.

Yozgat kültürüne önemli katkılar sunan Hakkı Acun, geçtiğimiz hafta, uzun yıllar üzerinde çalıştığı ‘Türk Kültüründe Taşlar’ adlı eserinin genişletilmiş üçüncü baskısını okuyucuyla buluşturmuştu.

Gazi Üniversitesi’nde 1988’den beri Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı’nı yürüten, 2015 yılında emekliye ayrılan Acun, birçok ilmi eserin yanı sıra, önemli projelerin içerisinde de yer almıştı.

Hakkı Acun, ‘Her taşın bir dili var’ anlayışından hareketle, Yozgat Belediyesi tarafından bir taş müzesi kurulmasını talep etmişti.

Yozgat ve çevresinde yaygın olarak kullanılan taşların belediye tarafından kurulacak müzede sergilenebileceğini hatırlatan Acun’un bu projesi de hayata geçirilememişti.

İleri Gazetesi olarak Hakkı Acun’a rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.



