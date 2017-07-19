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Gurbetten gelen acı haber

Bursa Sancak Gazetesi editörü ve Bursa TV spikeri hemşerimiz Gamze Büyüksoy, Bursa’da hayatını kaybetti.

Gurbetten gelen acı haber

Bursa Sancak Gazetesi editörü ve Bursa TV spikeri hemşerimiz Gamze Büyüksoy, Bursa’da hayatını kaybetti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
19 Temmuz 2017 Çarşamba 07:02
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Gurbetten gelen acı haber

Akdağmadeni Muşalimkalesi Köyü nüfusuna kayıtlı, Cercis Büyüksoy’un kızı gazeteci Gamze Büyüksoy, 25 yaşında lösemi hastalığına yenik düştü.
Gamze Büyüksoy’un vefatı başta ailesi olmak üzere Bursa’da yaşayan Yozgatlıları ve Yozgat’taki hemşerilerini derinden üzdü.
Genç gazeteciye yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi konulduğu ve önceki gün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Gamze Büyüksoy için dün öğle namazına müteakip Bursa Zümrütevler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Gamze Büyüksoy, dualarla defnedildi.
Bizde İleri Gazetesi olarak meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve hemşerilerimize başsağlığı dileriz.

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