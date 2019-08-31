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DEVLETiN ZiRVESi CENAZEDE BULUŞTU

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 81 yaşında vefat eden annesi Melek Arslan'ın cenazesi Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

DEVLETiN ZiRVESi CENAZEDE BULUŞTU

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 81 yaşında vefat eden annesi Melek Arslan'ın cenazesi Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
DEVLETiN ZiRVESi CENAZEDE BULUŞTU

Melek Arslan için Sorgun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Salih Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından Yozgat Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazından sonra Melek Arslan'ın naaşı, ilçe mezarlığına defnedildi. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Melek Arslan'ın bu dünyada hayırlı, hoş bir seda bıraktığını belirterek, "Ölüm, hayatın aslında bir parçası. Cenabıhak, hayatı da ölümü de aynı şekilde yarattı. Başka bir alemde hayat devam ediyor. Ölenlerin amel defteri kapanıyor. Peygamberimiz 3 kişinin amel defterinin kapanmayacağını söylüyor. Birincisi sadaka-i cariye bırakanlar, ikincisi ilim için kitap bırakanlar, üçüncüsü kendisini arkasından yad eden salih evlat bırakanlar. Melek annemiz geride kendisini hayırla anacak, dünya, memleketimiz için hayırlı evlatlar bırakarak ahirete irtihal etti. İnşallah amel defteri kapanmayacak. Başta Anayasa Mahkemesi Başkanımız olmak üzere diğer evlatlarıyla amel defterine sevap yazılmaya devam edecek. Kendisine rahmet diliyorum. Allah hepimize hayırlı ölüm nasip etsin" dedi. Cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakan Beşir Atalay, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve vatandaşlar katıldı.

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