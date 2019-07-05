Araslı dualarla uğurlandı

Önceki gün hakkın rahmetine kavuşan Yozgatlı diplomat Alhan Altan Araslı için Çapanoğlu Büyük Camide cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi, diplomat, bürokrat ve Yozgatlı katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Alhan Ahlat Araslı dualar eşliğinde Çatak aile mezarlığına defnedildi.
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı dileriz.
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