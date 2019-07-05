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Araslı dualarla uğurlandı

YOZGATLI Diplomat Alhan Altan Araslı Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Araslı dualarla uğurlandı

YOZGATLI Diplomat Alhan Altan Araslı Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Araslı dualarla uğurlandı

Önceki gün hakkın rahmetine kavuşan Yozgatlı diplomat Alhan Altan Araslı için Çapanoğlu Büyük Camide cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi, diplomat, bürokrat ve Yozgatlı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Alhan Ahlat Araslı dualar eşliğinde Çatak aile mezarlığına defnedildi.

İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı dileriz.

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