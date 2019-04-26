Allah rahmet eylesin

Yozgat'ın sevilen esnaflarından berber Edip Ekici'nin oğlu Gökmen Ekici önceki gün hayatını kaybetti. Gökhan Ekici'nin ani vefatı ailesi ve Yozgatlı vatandaşları derin üzüntüye boğdu. Merhum Gökmen Ekici için Cuma namazına müteakip Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Gökmen Ekici, dualar eşliğinde Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi. İleri Gazetesi olarak Gökhan Ekici'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.