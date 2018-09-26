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Yeni eserini yayınladı

YOZGATLI Araştırmacı Yazar Özdemir Kılınç yeni eserini okuyucuyla buluşturdu.

Yeni eserini yayınladı

YOZGATLI Araştırmacı Yazar Özdemir Kılınç yeni eserini okuyucuyla buluşturdu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Yeni eserini yayınladı

Yozgatlı Yazar Özdemir Kılınç, “Yozgat’ta Ateş Düşen Ocaklar” isimli kitabıyla yeniden okuyucu karşısına çıktı. Daha önce “Yozgat’ta Sönen Ocaklar” adlı bir eserini okuyucuyla buluşturan Kılınç, tüm Yozgatlı şehitleri kitabında derleyerek, okuyucuya sunduğunu anlattı. Sorgun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dernek Başkanlığı görevini de yürüten Kılınç, aynı zamanda Tapu Müdürlüğü görevi yürüttüğünü de ifade etti. Kılınç, eserinde 374 şehidi, şehadet tarihlerini, şehadete nasıl eriştiklerini kapsamlı olarak eserinde ele aldığını söyledi. 

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