Köyünü anlattı

Yazar İhsan Yüzbaşıoğlu, Yozgat’ın Kavurgalı Köyü’nü tarihi, nüfusu, coğrafi yapısı ve kültürel dokusunu inceledi. Eserini uzun bir araştırma sonucu kaleme aldığını bildiren Yüzbaşıoğlu, eğitimcilere de önemli mesajlar gönderdi. Yüzbaşıoğlu, her eğitimcinin toplumun sorun ve dertleriyle yakından ilgilenmesi ve kültüre hizmet etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu düşüncelerle bu eserimi kaleme aldım. Ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapıyorum. Amacım tarihe ve kültüre bir eser bırakmaktır” dedi.

Yazarın kitabı tüm sahaflarda satışa sunulurken, İl Halk Kütüphanesi’nde de yerini aldı.

