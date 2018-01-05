'Köy Odaları' tanıtıldı

Karakaya, yaklaşık 7 yıllık saha çalışması, derleme ve araştırmalarının ürünü olarak yayına hazırladığı kıymetli eserini Hayri İnal Konağı’nda basın mensuplarına tanıttı. Türk-İslam kültürünün vazgeçilmez unsurlarından birisinin de köy odaları geleneği olduğunu belirten Karakaya, “İslam’dan önce Hazreti İbrahim’e kadar dayanan misafirlik geleneği, ilk Türklerde Oğuz Kaan’a dayanmaktadır” dedi.

Eserinde Yozgat’ta bulunan köy odalarını mimari, kültürel, sosyal ve dini yönden kapsamlı incelemeye aldığını aktaran Karakaya, ayrıca Köy Edebiyatı’na ait birçok hikaye, seyirlik oyunları da kitabına aldığını belirtti. Karakaya, “Yaklaşık 7 yıla yakın bir süredir 400’ü aşkın köyde yapmış olduğum araştırmalarımın ürünü bu eserim, kitapçılarda yerini almıştır. Bu Yozgat’a armağan ettiğim sekizinci kitabımdır” diye konuştu.

