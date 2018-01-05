Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115491
ALTIN
159.310
DOLAR
3.7513
STERLİN
5.0799
EURO
4.5254

'Köy Odaları' tanıtıldı

YOZGAT’ta emekli Öğretmen, Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya, ‘Köy Odaları’ adlı kitabının tanıtımını, tarihi Hayri İnal Konağı’nda yaptı, kitabın okuyucuyla buluştuğunu duyurdu.

'Köy Odaları' tanıtıldı

YOZGAT’ta emekli Öğretmen, Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya, ‘Köy Odaları’ adlı kitabının tanıtımını, tarihi Hayri İnal Konağı’nda yaptı, kitabın okuyucuyla buluştuğunu duyurdu.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
8 Okunma
'Köy Odaları' tanıtıldı

Karakaya, yaklaşık 7 yıllık saha çalışması, derleme ve araştırmalarının ürünü olarak yayına hazırladığı kıymetli eserini Hayri İnal Konağı’nda basın mensuplarına tanıttı. Türk-İslam kültürünün vazgeçilmez unsurlarından birisinin de köy odaları geleneği olduğunu belirten Karakaya, “İslam’dan önce Hazreti İbrahim’e kadar dayanan misafirlik geleneği, ilk Türklerde Oğuz Kaan’a dayanmaktadır” dedi.
Eserinde Yozgat’ta bulunan köy odalarını mimari, kültürel, sosyal ve dini yönden kapsamlı incelemeye aldığını aktaran Karakaya, ayrıca Köy Edebiyatı’na ait birçok hikaye, seyirlik oyunları da kitabına aldığını belirtti. Karakaya, “Yaklaşık 7 yıla yakın bir süredir 400’ü aşkın köyde yapmış olduğum araştırmalarımın ürünü bu eserim, kitapçılarda yerini almıştır. Bu Yozgat’a armağan ettiğim sekizinci kitabımdır” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Köyünü anlattı
Köyünü anlattı
-Tarih ve kültüre ışık tuttu
-Tarih ve kültüre ışık tuttu
-Kripto Üçgeni ses getirdi
-Kripto Üçgeni ses getirdi
-Dünden bugüne Akdağ
-Dünden bugüne Akdağ
-Hemşerimizden yeni eser!
-Hemşerimizden yeni eser!
“Yol Bitmeden” ilgi gördü
“Yol Bitmeden” ilgi gördü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim