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‘Ah Mercimeğim’ çıktı!

31 Ocak 2017 Salı 05:13
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Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu kıymetli ve ödüllü yazar Mustafa Çiftçi, yeni kitabı ‘Ah Mercimeğim’ ile okurlarını buluşturdu.

‘Ah Mercimeğim’ çıktı!
Yazar Mustafa Çiftçi, öykü dalındaki yeni eseri ‘Ah Mercimeğim’ ile bir kez daha okurlarının karşısına çıktı.
Geçtiğimiz yıl Star Gazetesi tarafından ‘Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülen Çiftçi, ‘Bozkırda Altmışaltı’ adlı eserinin ardından yeni eserini okuyucuya sundu.
Tüm seçkin kitapçılarda, sahaflarda ve internet üzerinden satışa sunulan ve İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘Ah Mercimeğim’ adlı eserin arka kapağında şu ifadeler yer alıyor.
“Cevizin dibi kaynıyordu. Aslı’nın gelin gideceği yer Marmaris’ti. Oradaki bir sarrafla evlenecekti. Kızlar laf kazanını habire harlıyorlardı. Ben yine gizli yerimdeydim. Herkes konuşuyordu. Aslı susuyordu. “Ne şanslısın. Tüm yıl tatil gibi olacak sana.” “Sen zaten altın gibiydin, bir de altıncıya düştün kız.” “Altın suyuna battın da çıktın say bacım.”Herkes, her şeyi diyordu da bir tek Aslı’nın dilinde laf yoktu.
Evlerde, yollarda, yol kenarlarında lafazanlıklar, eprimiş pabıçlar, hardal sarısı pantollar, it ayağı yemiş gibi gezen gobeller... Yalan dünya, zalım dünya... Sen bekle ecik, bir yağmur yağacak düzelecek her şey...Ah Mercimeğim, en olmayacağı olur eden sebatkârlığın hikâyeleri. Aşkın ve tutunmanın halleri...
Mustafa Çiftci’nin yeryüzüne iyilikle bakan masalsı dünyasından...Taşranın ağrıları, heves ve rüyaları...

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