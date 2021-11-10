Zümre toplantısı

Bu kapsamda Aksoy, Türkçe ve ilköğretim matematik zümre öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğretmenlerle, öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlık süreçleri başta olmak üzere, öğrencilerin eğitim ile ilgili birçok konuda istişarede bulunan Aksoy, ‘’Geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimizi, yavrularımızı daha ileri noktalara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Mesai kavramı bilmeksizin ilim yolunda bir meşale taşıyan meslektaşlarıma, kıymetli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim’’ dedi.