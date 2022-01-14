Ziyaret etti

Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesine bağlı Kız Öğrenci Pansiyonunu ziyaret eden Aksoy, akşam yemeğinde gençlere eşlik etti. Gençlerin taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyen Aksoy, not alarak elinden geleni yapacağına söz verdi. Aksoy ziyarette yaptığı açıklama; "Öğrencilerimizin yurda giriş ve çıkışlarını daha sağlıklı izleyebilmek ve güvenli bir ortam oluşturmak için yaptırdığımız alarm sistemi ve parmak okuma sistemini de yerinde inceledik. Öğrencilerimize çeşitli yemekler sunan öğretmenevi müdürlüğümüze ve barınmalarında her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini alan okul ve yurt müdürlüğüne ve yardımcı personelimize çok teşekkür ederiz. Gençlerimiz için varız" dedi.