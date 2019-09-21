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Yüksekokul öğrencisini bekliyor

ÇEKEREK ilçesinde Bozok Üniversitesi bünyesinde açılan ve kontenjanından fazlasının tercih yaptığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, kayıt yaptırılan öğrencilerini beklemeye başladı.

Yüksekokul öğrencisini bekliyor

ÇEKEREK ilçesinde Bozok Üniversitesi bünyesinde açılan ve kontenjanından fazlasının tercih yaptığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, kayıt yaptırılan öğrencilerini beklemeye başladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Yüksekokul öğrencisini bekliyor

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Orhan Şaybak ile birlikte, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınan Bozok Üniversitesi Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti. Akkan, İlçede akademik çalışma yapan kurumlar olarak her alanda işbirliğine hazır olduklarını, akademik anlamda üniversitenin katkılarının çok yakın zamanda hissedileceğini, işbirliğinin kendileri için son derece memnuniyet vereceğini söyledi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tekin Güler de, yeni açılmış olmakla birlikte Çekerek bürokrasisinin son derece yapıcı katkılarının olduğunu, amaçlarının akademik çalışmalarda Çekerek'in bir üniversite şehrine dönüşmesi olduğunu, ilgilerinden dolayı tüm ilçe halkına ve yöneticilerine teşekkür etti. 

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