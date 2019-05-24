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Yüksek okula bina

ÇEKEREK ilçesinde, Bozok Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu’nun açılabilmesi için bina sorununun çözümüne yönelik çalışma başlatıldı.

Yüksek okula bina

ÇEKEREK ilçesinde, Bozok Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu’nun açılabilmesi için bina sorununun çözümüne yönelik çalışma başlatıldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Yüksek okula bina

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yüksekokulu için yönetmelik gereği Milli Eğitim okul alanının, Üniversite alanına dönüştürülmesi için eş değer alana ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’İlçemizde İmam Hatip Lisesi olarak yeni yapılan okulun yüksekokula verilmesi için eşdeğer yeni bina gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyin talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Sayın Umut Gür bey ile görüşmelerimiz neticesinde bu zamana kadar yapılmayan Çekerek Sağlık Meslek Yüksekokulumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay bey sayesinde açılacaktır’’ dedi.

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