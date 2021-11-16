Yollar yenilendi

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ‘’32 yıl sonra ilçemiz caddelerini sıcak asfalt ile buluşturmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Belediye Caddesinde Sıcak Asfalt serimi çalışmamıza başladık’’ dedi. Karaca, Belediye Caddesi ve Kanuni Caddesinde de sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlandığını, caddelerin çok uzun yıllar sonra kilitli parkeden kurtulduğunu aktardı. Karaca, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ile birlikte asfalt çalışması tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu, yol çizgisi çizim uygulamasını denetledi.