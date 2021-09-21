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Yollar asfaltlandı

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesine bağlı Belekçehan Beldesi’nde yollar yenilenip, asfalt serimi yapıldı.

21 Eylül 2021 Salı 00:12
Yollar asfaltlandı

Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, yeni yollar yapmaya başlamanın güzel olduğunu, bitirmenin ise daha da güzel olduğunu söyledi. Arısoy, Bin metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki yolumuza 2 bin 300 ton sıcak asfalt kullanılarak, asfalt serimi yapıldı. Akdağmadeni-Yozgat yolundan kasabamız merkezine kadar 8 kilometre yolumuzun tamamı ile kasaba içindeki yollarımızın yüzde 60’ı artık sıcak asfalt kaplama oldu’’ dedi. Başkan Arısoy, Mahalle Mehmet Akif Ersoy Caddesi boyunca, bin 200 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde sıcak asfalt yapım çalışmalarının da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi. 

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